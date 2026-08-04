Раскрыт неожиданный фактор хорошего сна

Выяснилось, что озелененные улицы связаны с более продолжительным сном. Похожий эффект наблюдался и в районах с плотной городской застройкой: их жители реже жаловались на симптомы бессонницы. Исследователи считают, что здания создают ощущение защищенности и уюта. Субъективное чувство безопасности также оказалось связано с более длительным сном.