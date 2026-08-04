Путин подписал закон об упрощении закупочных процедур для регионов.

Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. А в отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения.