Под Волгоградом возобновили раскопки на территории столицы Золотой Орды

В прошлом году специалистам удалось обнаружить улицу с несколькими большими землянками и угол наземного здания с печью — тандыром. В одной из землянок, обложенной сырцовым кирпичом и оштукатуренной, нашли очаг с горизонтальным дымоходом, лежанки, столбовые ямы от несущих конструкций крыши. В этом году археологи планируют продолжить ее обследование. При этом в самой землянке и дворе вокруг нее под слоем земли и песка находились монеты середины XIV века, амулеты, наконечники со стрелами, костяные изделия и осколки керамики.