Калининградский пенсионер перевел мошенникам 2,1 млн рублей

В ОМВД России по Московскому району Калининграда обратился 69-летний местный житель, который стал жертвой дистанционных мошенников. Пенсионер перевел злоумышленникам 2,1 млн рублей из личных накоплений. Потерпевшему поступали многочисленные звонки от якобы представителей силовых структур, крупных финансовых и контролирующих организаций. Разговор с неизвестными каждый раз сводился к одному —…