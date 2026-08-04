Калининградский пенсионер перевел мошенникам 2,1 млн рублей

В ОМВД России по Московскому району Калининграда обратился 69-летний местный житель, который стал жертвой дистанционных мошенников. Пенсионер перевел злоумышленникам 2,1 млн рублей из личных накоплений.
Потерпевшему поступали многочисленные звонки от якобы представителей силовых структур, крупных финансовых и контролирующих организаций. Разговор с неизвестными каждый раз сводился к одному — необходимости перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности. Поддавшись на уговоры, пенсионер перечислил средства на указанные счета.
Следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает личности злоумышленников.