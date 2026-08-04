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Суд восстановил учительнице из Красноярского края 5 месяцев стажа

Женщине не хватало стажа для досрочной пенсии.

В Красноярском крае рокуратура вернула учительнице 5 месяцев стажа, которые Пенсионный фонд не засчитал. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жительница Канского округа, педагог с многолетним стажем, обратилась за досрочной пенсией. Однако Пенсионный фонд отказал ей: не хватало нескольких месяцев до необходимых 30 лет педагогического стажа. В стаж не засчитали периоды учебных отпусков, которые женщина брала для повышения квалификации с сохранением зарплаты.

Прокуратура проверила ситуацию и признала отказ незаконным. Учебные отпуска — не прогулы, а обязательная часть профессионального развития педагога. Прокурор внёс представление в Пенсионный фонд, но ошибку не исправили. Пришлось обращаться в суд.

Суд встал на сторону учительницы и включил 5 месяцев 9 дней учебных отпусков в педагогический стаж. Досрочную пенсию назначили с даты первого обращения. Пенсионный фонд обязали сделать перерасчёт.

Ранее мы сообщали, что три жительницы Осетии получали северные пособия, не покидая Кавказ.