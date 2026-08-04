Суд восстановил учительнице из Красноярского края 5 месяцев стажа

В Красноярском крае рокуратура вернула учительнице 5 месяцев стажа, которые Пенсионный фонд не засчитал. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Жительница Канского округа, педагог с многолетним стажем, обратилась за досрочной пенсией. Однако Пенсионный фонд отказал ей: не хватало нескольких месяцев до необходимых 30 лет педагогического стажа. В стаж не засчитали периоды учебных отпусков, которые женщина брала для повышения квалификации с сохранением зарплаты.
Прокуратура проверила ситуацию и признала отказ незаконным. Учебные отпуска — не прогулы, а обязательная часть профессионального развития педагога. Прокурор внёс представление в Пенсионный фонд, но ошибку не исправили. Пришлось обращаться в суд.
Суд встал на сторону учительницы и включил 5 месяцев 9 дней учебных отпусков в педагогический стаж. Досрочную пенсию назначили с даты первого обращения. Пенсионный фонд обязали сделать перерасчёт.
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