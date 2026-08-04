Суд восстановил учительнице из Красноярского края 5 месяцев стажа

Жительница Канского округа, педагог с многолетним стажем, обратилась за досрочной пенсией. Однако Пенсионный фонд отказал ей: не хватало нескольких месяцев до необходимых 30 лет педагогического стажа. В стаж не засчитали периоды учебных отпусков, которые женщина брала для повышения квалификации с сохранением зарплаты.