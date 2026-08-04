Председатель Заксобрания встретился с жителями улицы Инженерной в Калининграде

Председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин провёл рабочую встречу с жителями улицы Инженерной, 3−9. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».
«На первом этаже дома номер три расположены коммерческие помещения и отделение МФЦ “Мои документы”. Из-за этого дворовая территория превратилась в общедоступную парковку», — поделился Кропоткин.
В ближайшие дни специалисты администрации рассчитают необходимое по нормативам количество парковочных мест.
«После этого можно будет определить и обозначить конкретную зону для их автомобилей, а оставшуюся территорию — защитить от бесконтрольного въезда. Надеюсь, это позволит найти разумный баланс между интересами жителей, бизнеса и посетителей государственных услуг», — сказал парламентарий.
Жители показали проблемные участки дорожного покрытия во дворах. Договорились, что необходимые работы будут проведены в течение ближайших недель.
«Спасибо всем участникам встречи за спокойный и конструктивный разговор. Именно в таком диалоге можно находить решения, которые действительно работают и делают жизнь людей комфортнее», — заключил Кропоткин.