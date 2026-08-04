Председатель Заксобрания встретился с жителями улицы Инженерной в Калининграде

«После этого можно будет определить и обозначить конкретную зону для их автомобилей, а оставшуюся территорию — защитить от бесконтрольного въезда. Надеюсь, это позволит найти разумный баланс между интересами жителей, бизнеса и посетителей государственных услуг», — сказал парламентарий.