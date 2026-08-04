Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину перспективы развития речного туризма в Нижегородской области

Мишустин отметил рост вклада туризма в ВВП (по итогам прошлого года — свыше 3%, к 2030 году — не менее 5%) и увеличение турпотока: за первое полугодие 2026 года в России совершено более 43 млн поездок, в том числе свыше 3 млн — иностранными туристами. Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что отрасль движется к цели в 140 млн поездок к 2030 году: за первое полугодие количество поездок выросло на 4,3%.