Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину перспективы развития речного туризма в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4 августа принял участие в совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России под председательством премьер‑министра Михаила Мишустина, которое прошло в Республике Алтай на курорте «Манжерок». Об этом сообщили, а пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
В ходе заседания глава региона представил перспективы развития речного туризма в области и лучшие практики, реализуемые в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Мишустин отметил рост вклада туризма в ВВП (по итогам прошлого года — свыше 3%, к 2030 году — не менее 5%) и увеличение турпотока: за первое полугодие 2026 года в России совершено более 43 млн поездок, в том числе свыше 3 млн — иностранными туристами. Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что отрасль движется к цели в 140 млн поездок к 2030 году: за первое полугодие количество поездок выросло на 4,3%.
Никитин акцентировал уникальность нижегородского направления в маршруте «Золотое кольцо» и роль теплоходов проекта ПКС‑180 «Золотое кольцо» и «Аурум» с небольшой осадкой, которые позволили возродить кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке.
«Сегодня мы наблюдаем значительное увеличение круизного потока по этому маршруту и высокую потребность в новых судах данного типа. Прорабатываем вопрос строительства двух теплоходов проекта ПКС‑180 в рамках новой программы лизинга Минпромторга России и рассчитываем на поддержку Фонда развития промышленности», — сказал губернатор.
Он также подчеркнул необходимость государственной программы комплексного развития речной причальной инфраструктуры с единым мастер‑планом, берегоукреплением, строительством причальных стенок, заправок и сервисной инфраструктуры. В части гостиничной отрасли Никитин сообщил, что объём платных услуг в регионе по итогам 2025 года превысил 29 млрд рублей; в области работают 664 коллективных средства размещения на 20,1 тыс. номеров. За счёт федерального и регионального софинансирования с 2023 по 2025 год реализовано 17 проектов на 294 некапитальных номера, а по программе льготного кредитования гостиниц — 15 проектов на 2226 номеров.
Для ускорения инвестпроектов в регионе создан инвестиционно‑аналитический офис, который сопровождает инвесторов от идеи до выхода на окупаемость. Отдельное внимание уделяется сохранению и вовлечению в туризм объектов исторической среды: в центре Нижнего Новгорода реализован проект «Заповедные кварталы», объединяющий 28 объектов культурного наследия; по итогам 2025 года туристический поток там превысил 165 тыс. человек.
Нацпроект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом Владимиром Путиным, включает пять федеральных проектов: создание номерного фонда и инфраструктуры, «5 морей и озеро Байкал», производство отечественной продукции для туриндустрии, туристическую привлекательность страны и кадры для туризма.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце.