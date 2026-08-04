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В Самарской области более 3,6 тысячи человек пострадали от укусов клещей

В Самарской области исследовали 3188 клещей, снятых с людей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали 3602 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1094 дети. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

«Исследовали 3188 клещей, снятых с людей. РНК клещевого энцефалита обнаружили в одном экземпляре, это 0,03%. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 282 экземплярах, что составляет 8,8%», — рассказали в ведомстве.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.

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