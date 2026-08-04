Квартиры в Воронеже за три года прибавили в цене до 55%

За последние три года стоимость квартир в Воронеже росла как на первичном, так и на вторичном рынках. В зависимости от возраста жилья и его класса ценник вырос на 31,6−55,5%. Это следует из результатов исследования экспертов «Авито Недвижимость» и девелоперской ГК «Развитие» Сергея Гончарова с головным офисом в Воронеже. Они есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».