Нижегородский «Ледовый дворец» взыскал долг со строившего школу подрядчика

Как писал «Ъ-Приволжье», «АМТ-Групп» по концессии с Корпорацией развития Нижегородской области строило несколько школ в регионе, включая школу на улице Космической Мончегорского микрорайона. С обязательствами по этой школе подрядчик не справился, и в 2025 году контракт расторгли. Позднее в отношении руководства подрядной организации возбудили уголовное дело.