Владелец пермского кафе, где нашли тело девушки на заборе, пойдет под суд

Правоохранители установили, что в мае 2025 года девушка, которая находилась в состоянии опьянения, пришла в комнату отдыха для персонала, по дороге ее никто не остановил. Потом она вышла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься вниз. На высоте потеряла равновесие. При падении девушка напоролась на пики металлического забора и от полученных травм скончалась на месте.