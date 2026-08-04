В Воронежском центральном парке очистили водоем

Напомним, масштабная реконструкция водоема проводилась в 2021 году. Тогда в парке создали зоны регенерации с использованием природного камня, смонтировали систему фильтрации, скиммеры для очистки поверхности воды, насосы и фильтры, а также высадили водные растения — аир и осоку. Сейчас система работает комплексно: насосы перекачивают воду, она проходит через ультрафиолетовое излучение и аэрируется при прохождении через щебень, а растения дополнительно способствуют естественному очищению.