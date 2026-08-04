В Орле одаренная молодежь будет получать муниципальную стипендию

Итоги конкурсного отбора на присуждение муниципальной стипендии для одаренных детей и молодежи были оглашены в Орле, сообщили в городской администрации. Поддержка талантливых представителей подрастающего поколения отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего в этом году на конкурс поступило 95 заявок. По итогам отбора определен 61 победитель. Теперь эти одаренные молодые люди и дети будут получать ежемесячную выплату в размере 2 тысяч рублей. Стипендии присуждены по трем направлениям: учебная деятельность, художественное творчество и любительский спорт.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.