В Орле одаренная молодежь будет получать муниципальную стипендию

Всего в этом году на конкурс поступило 95 заявок. По итогам отбора определен 61 победитель. Теперь эти одаренные молодые люди и дети будут получать ежемесячную выплату в размере 2 тысяч рублей. Стипендии присуждены по трем направлениям: учебная деятельность, художественное творчество и любительский спорт.