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У калининградца изъяли пригодный для стрельбы пулемет Дегтярева

Мужчина два года хранил огнестрельное оружие в шкафу на территории автосервиса.

На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконное хранение ручного пулемета Дегтярева. О том, что мужчина прятал огнестрельное оружие два года, сообщила пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

«Прокурор Московского района города Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел пригодный для стрельбы ручной пехотный пулемёт, который на протяжении двух лет хранил в шкафу на территории автосервиса, где осуществлял трудовую деятельность», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда.

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