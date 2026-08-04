У калининградца изъяли пригодный для стрельбы пулемет Дегтярева

«Прокурор Московского района города Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел пригодный для стрельбы ручной пехотный пулемёт, который на протяжении двух лет хранил в шкафу на территории автосервиса, где осуществлял трудовую деятельность», — уточнили в пресс-службе ведомства.