Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Автобусы № 45, 87 и 90 стали самыми популярными в Нижнем Новгороде в июле 2026 года. Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев, сообщили в ЦРТС.
Также самыми востребованными в прошлом месяце стали трамваи № 6, 7 и 5, электробусы Э-12, Э-13 и Э-14, и троллейбусы № 10, 15 и 25. Количество поездок в общественном транспорте определяется по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года.