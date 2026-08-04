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Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев.

Источник: Нижегородская правда

Автобусы № 45, 87 и 90 стали самыми популярными в Нижнем Новгороде в июле 2026 года. Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев, сообщили в ЦРТС.

Также самыми востребованными в прошлом месяце стали трамваи № 6, 7 и 5, электробусы Э-12, Э-13 и Э-14, и троллейбусы № 10, 15 и 25. Количество поездок в общественном транспорте определяется по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года.