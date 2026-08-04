Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Также самыми востребованными в прошлом месяце стали трамваи № 6, 7 и 5, электробусы Э-12, Э-13 и Э-14, и троллейбусы № 10, 15 и 25. Количество поездок в общественном транспорте определяется по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».