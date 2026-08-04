Дрон «Геоскан пионер мини — 2» обучили искать незарегистрированные суда

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первый серийный российский образовательный квадрокоптер с бортовым искусственным интеллектом «Геоскан пионер мини — 2» научили выявлять незарегистрированные суда. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике «Геоскан».
«В Нижнем Новгороде завершилось инженерное соревнование “Интеллектуальный мониторинг водных объектов с использованием компьютерного зрения”. Участники впервые применили квадрокоптеры “Геоскан пионер мини — 2” над водной поверхностью в режиме оптического потока. Они обучили нейронные сети находить макеты маломерных судов, различать объекты с регистрационной маркировкой и без нее, а также выполнять их фотофиксацию. Соревнование проходило в рамках проектно-образовательного интенсива “Архипелаг-2026”, — рассказали в организации.
В ходе мероприятия дрон «Пионер мини — 2» должен был самостоятельно облететь модель акватории и найти расположенные на ней суда. «Нейросеть определяла цвет каждого судна, наличие регистрационной маркировки и проверяла, находится ли оно в разрешенной зоне. Так система могла выявить незарегистрированные суда и те, что вышли за установленные границы. Дрон фотографировал найденные объекты, считал и фиксировал их общее количество, а затем самостоятельно возвращался на старт и приземлялся», — уточнили в «Геоскан».
Заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник подчеркнул, что России нужны инженеры, которые умеют не только пользоваться готовыми генеративными сервисами, но и заставлять алгоритмы с физическим ИИ работать на реальном оборудовании. «На этом соревновании ребята осваивают такие навыки на доступной задаче: начинают с блочного программирования, переходят к текстовому и в итоге пишут собственный нейросетевой алгоритм для управления дроном. Запрос на таких специалистов существует уже сегодня, поэтому готовить их нужно не через несколько лет, а сейчас», — сказал он.
Ранее сообщалось, что «Геоскан пионер мини — 2» оснащен камерой с разрешением 2К на поворотном сервоприводе и 8-ядерным процессором с нейроускорителем. За счет обработки данных непосредственно на борту коптер способен распознавать объекты, выполнять автономные полеты и работать в составе роя без подключения к серверу.