Дрон «Геоскан пионер мини — 2» обучили искать незарегистрированные суда

Заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник подчеркнул, что России нужны инженеры, которые умеют не только пользоваться готовыми генеративными сервисами, но и заставлять алгоритмы с физическим ИИ работать на реальном оборудовании. «На этом соревновании ребята осваивают такие навыки на доступной задаче: начинают с блочного программирования, переходят к текстовому и в итоге пишут собственный нейросетевой алгоритм для управления дроном. Запрос на таких специалистов существует уже сегодня, поэтому готовить их нужно не через несколько лет, а сейчас», — сказал он.