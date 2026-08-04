ПТСР от божественности: наша рецензия на «Одиссею» Нолана

Ожидаемо, что это преимущественно «мужское» кино, где женские образы — Каллисто, Пенелопа, Елена, Афина, даже Цирцея — скорее функциональны: они созидают, направляют, вдохновляют, формируют экспозицию. Отсутствие фемоптики — типичный нолановский хук, за который режиссер ни раз получал по «шляпе». Однако в разрезе «Одиссеи» как драмы о мужской депрессии такой подход не выглядит гендерной дискриминацией. Несмотря на растянутый по современным меркам хронометраж (172 минуты — это 2 часа 52 минуты) и анахроничное повествование с десятками линий и флэшбеков Нолан отчаянно спешит, охватывая всех — не только женских, но и мужских — персонажей по верхам, закономерно опасаясь не вписаться в сюжетные рамки оригинала.