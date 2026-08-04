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Беспилотник хуситов атаковал аэропорт в Саудовской Аравии

Беспилотник йеменских хуситов нанес удар по аэропорту в саудовском городе Наджран. Об этом во вторник сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление представителей движения.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военные назвали целью «значимый объект саудовского врага в аэропорту Наджрана». Детали пораженной цели не раскрываются, однако в заявлении подчеркивается, что атака достигла результата.

Причиной удара хуситы называют действия противоположной стороны. «Атаку провели в ответ на нарушения дронами саудовского неприятеля воздушного пространства над йеменскими провинциями Саада и Хадджа», — приводит телеканал их заявление.

Эскалация между поддерживаемым Ираном движением и Эр-Риядом вновь набрала обороты в июле. Стороны вернулись к обмену ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали танкеры королевства в Красном море. Позже последовали заявления об ударах по объектам Saudi Aramco непосредственно на саудовской территории. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов остановить боевые действия пока ни к чему не привели.

1 августа йеменские хуситы заявили, что перенаправили целую группу саудовских нефтяных танкеров. По данным мятежников из движения «Ансар Аллах», восьми судам пришлось развернуться и пойти длинным маршрутом вокруг Африки, огибая мыс Доброй Надежды.

Этот маневр стал ответом на недавние шаги Эр-Рияда. Буквально за пару дней до инцидента, 30 июля, Саудовская Аравия вместе с союзниками презентовала новый военный альянс. Штаб-квартиру морской коалиции разместили в саудовской столице. Главная задача объединения — обеспечить беспрепятственный проход торговых караванов и танкеров с энергоносителями через стратегические водные артерии. Речь идет о безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе.

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