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Петербуржцы смогут арендовать Lada Largus по подписке с сентября

Программа подписки появилась в апреле и действует пока только в Москве и Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Автоваз» объявила о расширении программы долгосрочной подписки на автомобили Lada. С сентября в нее добавят модель Lada Largus, сообщили в пресс-службе компании.

— Компания продолжит развивать сервис «Lada Легко». В планах расширить модельный ряд, географию присутствия и набор доступных услуг, — отметил вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин.

С недавних пор сервис стал доступен не только для частных лиц, но и для юридических — для них разработан отдельный формат договора.

Первой моделью в программе стала Lada Vesta с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач в комплектации «Практик». Клиенты могут взять машину в аренду и платить за нее каждый месяц одну и ту же сумму.