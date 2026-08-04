Невролог назвала живой разговор полезной тренировкой для мозга

«Общение недооценивается как тренировка для мозга, хотя именно живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует одновременно память, речь, эмоциональную оценку и быстрое переключение внимания — задача куда более комплексная, чем большинство головоломок из приложений», — сказала Усанова в беседе с «Лентой.ру».