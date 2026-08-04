Невролог назвала живой разговор полезной тренировкой для мозга

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует память, речь, эмоциональную оценку и внимание, что делает его полезной тренировкой для мозга, рассказала врач-невролог клиники «Женский Доктор» Екатерина Усанова.
«Общение недооценивается как тренировка для мозга, хотя именно живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует одновременно память, речь, эмоциональную оценку и быстрое переключение внимания — задача куда более комплексная, чем большинство головоломок из приложений», — сказала Усанова в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, мозг реагирует не на редкие интенсивные нагрузки, а на постоянство мелких действий — именно оно дает больший эффект, чем кроссворды раз в месяц или одна умная книга в год.
Среди полезных повседневных привычек Усанова выделила ходьбу, особенно на природе: прогулка усиливает кровоток, снижает уровень кортизола и тренирует внимание. Даже двадцать минут на природе несколько раз в неделю заметно снижают тревожность и улучшают концентрацию, отметила специалист.
Она добавила, что для работы мозга важен и сон — причем не столько его длительность, сколько регулярность: стабильный режим помогает очищению мозга от продуктов метаболизма, а хронический недосып или сдвиг графика со временем ухудшают память и скорость мышления.
В питании стоит избегать резких скачков сахара, отдавать предпочтение продуктам с омега-3, орехам, овощам и пить достаточно воды, поскольку даже легкое обезвоживание снижает реакцию и концентрацию, порекомендовала Усанова.
Усанова обратила внимание, что также полезна привычка осваивать новое — даже простые изменения, например новый маршрут до работы или попытка сделать что-то левой рукой, заставляют мозг выстраивать новые пути и поддерживают его пластичность.
«Отдельного внимания заслуживает умение делать паузы. Постоянная многозадачность и привычка держать телефон под рукой не дают вниманию по-настоящему отдыхать. Короткие периоды осознанного “ничегонеделания” — без экрана, без цели — помогают мозгу переработать накопленную за день информацию и снижают уровень фонового напряжения», — отметила специалист.
В совокупности эти привычки не дают мгновенного результата, но вместе создают среду, в которой мозг работает стабильнее, дольше сохраняет ясность и медленнее подвержен возрастным изменениям, заключила Усанова.