Перинатальный центр в подмосковной Коломне получил новое оборудование

Два современных ультразвуковых сканера поступили в распоряжение Коломенского перинатального центра. Оборудование закупили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Один из аппаратов задействовали в отделении катамнеза для детей раннего возраста. Новое оборудование позволяет своевременно выявлять врожденные патологии и определять дальнейшую тактику ведения пациентов.
Аппараты поддерживают все необходимые режимы для обследований детей и взрослых. Это делает их универсальными для работы в различных отделениях. На оборудовании установлены кардиопакеты для детальной эхокардиографии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.