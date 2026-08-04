Небезобидный персик. Кому можно его есть летом и кому стоит избегать

Персик — один из самых любимых летних лакомств, сочный, сладкий и как все фрукты, ассоциируется с легкостью и здоровым питанием. В сезон его часто добавляют в рацион, считая полностью безопасным продуктом, но у этой сладкого плода есть свои особенности. Елена Желянина, нутрициолог, эксперт по активному долголетию объяснила aif.ru, чем полезен персик, кому стоит употреблять его с осторожностью и почему количество съеденных персиков имеет решающее значение для самочувствия.