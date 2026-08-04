Небезобидный персик. Кому можно его есть летом и кому стоит избегать

Персик — один из самых любимых летних лакомств, сочный, сладкий и как все фрукты, ассоциируется с легкостью и здоровым питанием. В сезон его часто добавляют в рацион, считая полностью безопасным продуктом, но у этой сладкого плода есть свои особенности. Елена Желянина, нутрициолог, эксперт по активному долголетию объяснила aif.ru, чем полезен персик, кому стоит употреблять его с осторожностью и почему количество съеденных персиков имеет решающее значение для самочувствия.
Антиоксиданты для молодости
Персик безусловно может быть полезной частью рациона. Он богат витаминами и минералами. В его составе есть витамин С, бета-каротин, витамин Е, калий, магний, пищевые волокна. Содержит природные антиоксиданты — важные для нашей молодости и красоты.
Витамин С является важным не только для хорошей работы иммунной системы, но и является кофактором необходимым для синтеза коллагена. Именно поэтому продукты богатые витамином С, ассоциируют с поддержкой процессов восстановления тканей и сохранением упругости кожи.
Бета-каротин, который придает персику характерный желто-оранжевый оттенок, участвует в защите клеток от окислительного стресса и является предшественником витамина А. Он важен для зрения, состояния кожи и нормальной работы иммунитета.
Для сердца, сосудов и пищеварения
Калий в составе персиков помогает поддерживать водно-солевой баланс и нормальную работу сердечно-сосудистой системы. А клетчатка способствует работе кишечника и поддерживает микробиоту. Если мы вернемся на несколько десятков лет назад, то в рационе человека было больше калия, чем натрия, сейчас же рацион современного человека содержит избыточное количество натрия и минимум калия. На фоне дефицита калия может нарушаться сердечный ритм и появляться отеки.
Долой обезвоживание
Большой плюс фруктов и персик не исключение — это высокий процент воды в составе. В жаркое время года он может быть приятным способом добавить жидкости и получить дополнительные питательные вещества.
Но, как с любыми продуктами важно понимать, что даже самый полезный фрукт не является лекарством или универсальным средством для здоровья. Его ценность зависит от общего рациона.
Чем опасен персик
Несмотря на то, что персик считается легким и полезным летним фруктом, он имеет свои особенности, которые важно учитывать.
Аллергия. Персики относятся к продуктам, которые могут вызывать перекрестные аллергические реакции. Это связано с тем, что некоторые белки в составе персика похожи на аллергены других растений.
Особенно внимательно стоит относиться к этому фрукту людям с аллергией на пыльцу, особенно на березу, лещину (орешник), полынь и другие растения.
Углеводы и сахар. Также важно учитывать влияние персика на углеводный обмен. Наличие диабета, метаболического синдрома или инсулинорезистентности требует более внимательного отношения к количеству фруктов в рационе.
Да, сахар в цельном фрукте отличается от сахара в соках и сладостях, потому что персик содержит клетчатку и другие полезные компоненты. Но природные сахара все равно влияют на уровень глюкозы.
Персик содержит фруктозу и глюкозу, а по мере созревания количество сахаров увеличивается. Чем мягче, ароматнее и спелее фрукт, тем выше его сладость.
В среднем в 100 гр персика содержится около 8−10 гр сахаров. Один средний персик весит примерно 150−180 гр, то есть в одном фрукте может быть около 12−18 гр природных сахаров. В сутки рекомендуется не более 25−30 гр свободных сахаров в день.
Распространено мнение, что фрукты можно есть без ограничений, ведь это натуральный продукт. Но несколько персиков за один раз — это уже значительная углеводная нагрузка, особенно если в рационе дополнительно присутствуют сладости, выпечка и сладкие напитки. Это может создавать дополнительную нагрузку на систему регуляции сахара.
Еще один момент — реакция пищеварительной системы. Персики содержат фруктовые кислоты, клетчатку и природные сахара, которые у чувствительных людей могут провоцировать вздутие, газообразование, тяжесть или изменение стула.
Кому надо быть осторожным с персиками
Персики не являются запрещенным продуктом, но есть состояния, при которых стоит соблюдать умеренность:
- Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, выраженным гастритом, воспалительными процессами кишечника или синдромом раздраженного кишечника большие порции могут не подходить.
- Также осторожность нужна людям со склонностью к аллергическим реакциям. Возможные проявления перекрестной аллергии: зуд во рту, першение в горле, неприятные ощущения после свежих фруктов, отек губ.
При контроле сахара важно учитывать не только сам фрукт, но и общий рацион: количество углеводов за день и сочетание продуктов.
Оптимальный вариант — не есть большое количество персиков отдельно, а сочетать их с источником белка или полезных жиров. Например, добавить к греческому йогурту, творогу, орехам или включить в состав полноценного приема пищи.
Главное правило — не бояться фруктов, но и не забывать, что даже натуральные сахара требуют баланса.