Путин встретился с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске

«Я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя, определили свои лучшие качества. Но, наверное, обратили внимание и на то, над чем вам еще нужно дополнительно поработать. Это все имеет огромное значение для вашего будущего», — подчеркнул он. По словам президента, подобные испытания помогают молодым людям определить направление дальнейшего развития и выбрать дело, которому они хотели бы посвятить свою жизнь.