ФСБ: агенты ГУР готовили теракт против главы нового региона в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на главу одного из новых регионов РФ во время его визита в Крым. У подозреваемых нашли три снаряженных взрывчаткой беспилотника и бомбу. Куратор также поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».