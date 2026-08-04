«Летний сезон» открылся в театрах Нижнего Новгорода

Период театрального затишья прошёл. В нижегородских театрах прошли сборы трупп, начались репетиции и стартовал любимый зрителями «Летний сезон» — показы для тех, кто успел соскучиться по театральной жизни и любимым спектаклям.
Уже который год первым сезон открывает нижегородский театр «Комедiя», и его августовская афиша с каждым годом становится всё обширнее. Обогнал он всех и в этом году — показы стартовали с 5 августа!
Первой стала чёрная комедия «Фуршет после премьеры» (18+) — её разыгрывают прямо в фойе, за барными столиками, в паре метров от зрителей. Этот спектакль, за билетами на который каждый год охотятся театралы, в августе покажут трижды, так что у тех, кто никогда не успевал на него попасть, точно есть шанс.
Также в августовской афише фантастическая комедия про жизнь забытой планеты «Преступник поневоле» (16+), хиты прошлого сезона — музыкальные комедии «Ханума» (16+) и «За двумя зайцами» (16+) и другие любимые зрителями постановки. За август театр «Комедiя» покажет 15 спектаклей, и это настоящий летний рекорд.
Театр оперы и балета в августе продолжит знакомить зрителей с творчеством молодых музыкантов на фестивале Pianissimo (12+). Концерты проходят в Пакгаузах на Стрелке, ближайшие из них — 8 и 9 августа, а 28 и 29 августа на главной сцене театр покажет один из самых ярких своих спектаклей — оперу Жоржа Бизе «Кармен» (18+).
Нижегородский ТЮЗ летний сезон начнёт 18 августа необычным спектаклем, идущем в роскошной оранжерее театра, — «Бегемот-невидимка» (6+). 19 августа театр представит зрителям премьеру спектакля «Чкалов» (12+) проекта «Великие нижегородцы», а 20 августа в афише сразу два спектакля: «Я — русский поэт Сергей Есенин» (6+) и одна из самых необычных премьер прошлого сезона — спектакль «Притворщики». (16+).Также в августовской афише июньская премьера — спектакль «Дети солнца» (16+) по знаменитой пьесе Максима Горького, но билетов на неё уже нет.
Роскошный подарок готовит в августе зрителям Нижегородский театр кукол — 22 и 23 августа он откроет сезон премьерой спектакля «Нос» (12+) по пьесе Николая Гоголя. И это станет не просто началом летнего сезона, но и открытием сезона премьер в Нижнем Новгороде. Создатели спектакля уверяют, что он удивит, рассмешит и заставит взглянуть на классику по-новому.
Нижегородский театр драмы в летней гонке не участвует и откроет сезон 10 сентября премьерой спектакля «Уроки любви» (16+) по знаменитой пьесе Пьера Мариво «Игра любви и случая». Театр «Вера» тоже откроется в сентябре — 17 сентября он покажет юным зрителям сказку «Крылья для Дюймовочки» (6+).
На сентябрь запланировано открытие сезона и в других театрах города и области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что более 10 тысяч зрителей посетили фестиваль Большая Театральная в Нижнем Новгороде.