«Летний сезон» открылся в театрах Нижнего Новгорода

Первой стала чёрная комедия «Фуршет после премьеры» (18+) — её разыгрывают прямо в фойе, за барными столиками, в паре метров от зрителей. Этот спектакль, за билетами на который каждый год охотятся театралы, в августе покажут трижды, так что у тех, кто никогда не успевал на него попасть, точно есть шанс.