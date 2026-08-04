В водоемах Ростовской области не нашли опасных инфекций

Роспотребнадзор Ростовской области не выявил возбудителей инфекционных заболеваний в водоемах, используемых для отдыха. Об этом говорится на сайте ведомства.
С начала года специалисты исследовали 273 пробы на микробиологию, 156 — на паразитологию и 27 — на вирусологию. Во всех образцах патогенов, включая вирусы, не было обнаружено.
— В целях обеспечения контроля за безопасностью воды водоемов в зонах рекреаций Ростовской области в летний период 2026 года Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в порядке мониторинга осуществляется контроль качества воды, — добавили в сообщении.
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