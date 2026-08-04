Театр из Канска поучаствует в открытом фестивале «Театральный бульвар» в Москве

Постановка уже получила опыт межрегиональных показов. Осенью 2025 года спектакль показали в Бийском драматическом театре в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли». Также «Каштанка» участвует в программе «Особый взгляд» и адаптирована для зрителей с нарушениями зрения. Во время показа используется тифлокомментирование — специальное словесное описание происходящего на сцене, которое помогает незрячим и слабовидящим зрителям полноценно воспринимать спектакль.