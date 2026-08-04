Театр из Канска поучаствует в открытом фестивале «Театральный бульвар» в Москве

Канский драматический театр из Красноярского края представит спектакль «Каштанка» на Международном открытом фестивале «Театральный бульвар» в Москве.
9 августа на сцене «Круг» Чистопрудного бульвара театр дважды покажет спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова. Участие в одном из крупнейших летних театральных фестивалей страны позволит коллективу представить своё творчество широкой аудитории и познакомить московских зрителей с современной интерпретацией классического произведения.
Постановка уже получила опыт межрегиональных показов. Осенью 2025 года спектакль показали в Бийском драматическом театре в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли». Также «Каштанка» участвует в программе «Особый взгляд» и адаптирована для зрителей с нарушениями зрения. Во время показа используется тифлокомментирование — специальное словесное описание происходящего на сцене, которое помогает незрячим и слабовидящим зрителям полноценно воспринимать спектакль.
«Для нашего театра участие в фестивале “Театральный бульвар” — это возможность представить спектакль в совершенно иной городской среде и стать частью масштабного культурного события, объединяющего театры со всей страны. “Каштанка” — постановка, в которой язык пластики и клоунады делает чеховскую историю понятной каждому зрителю, независимо от возраста», — отмечает директор Канского драматического театра Ярослава Перевозкина.
Напомним, фестиваль «Театральный бульвар» проходит в Москве с 30 мая по 30 августа под девизом «Лето в своём репертуаре». Проект объединяет профессиональные театры России и зарубежья, представляющие спектакли в городском пространстве — на бульварах, площадях, в парках и набережных. Программа включает драматические спектакли, музыкальные постановки, уличный театр, пластические и экспериментальные проекты.
Показы спектакля «Каштанка» Канского драматического театра состоятся 9 августа в 15:00 и 18:00 на сцене «Круг» (Чистопрудный бульвар, Москва).