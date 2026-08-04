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Спортсменка ответила критикам после рекорда на Торгашинском хребте

В конце июля Василина Блэк прошла 1683 ступени лестницы за 16 минут 45 секунд.

Спортсменка Василина Блэк, установившая рекорд по подъёму на лестницу Торгашинского хребта, ответила на критику. Эксклюзивный комментарий она дала krsk.aif.ru.

Напомним, в конце июля Василина Блэк прошла 1683 ступени лестницы за 16 минут 45 секунд. На ногах у девушки были утяжелители. После этого некоторые пользователи социальных сетей усомнились в значимости достижения, заявив, что регулярно преодолевают этот маршрут меньшее время.

По её словам, результат официально зафиксировали по правилам коммерческой организации INTERRECORD при участии двух независимых свидетелей. Перед началом и после завершения испытания провели взвешивание, также специалисты зафиксировали время прохождения дистанции.

«Людей, которые пишут, что это не рекорд и они каждый день ходят по этой лестнице, я понимаю. Но есть разница между обычной прогулкой и официальным зачётным результатом, который фиксируется с соблюдением всех технических требований», — рассказала спортсменка.

Она добавила, что любой желающий мог попытаться установить подобный результат раньше.

«За всё время существования лестницы никто не мешал другим людям сделать то же самое. Если кто-то может пройти лучше, ему никто не запрещает выйти на лестницу и доказать это», — отметила рекордсменка.

К испытанию она готовилась два с половиной месяца. Во время подъёма спортсменке мешали жара и большое количество посетителей.

«Я могла выбрать утро, когда на лестнице почти никого нет и не так жарко. Но в день рекорда было много людей, которые создавали помехи. Это не оправдание, а условия, ставшие частью испытания», — пояснила она.

Спортсменка призналась, что только начинает заниматься Stair Climbing (упражнения, при которых упор делается на бег и ходьбу по лестнице), однако довольна достигнутым результатом.

«Хейт меня не смущает. Это была моя мечта, и она исполнилась. Я не стесняюсь своего результата и горжусь им», — подчеркнула она.

Осенью спортсменка планирует посетить 16 городов и подняться на 16 самых высоких лестниц.

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