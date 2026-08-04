Спортсменка ответила критикам после рекорда на Торгашинском хребте

Спортсменка Василина Блэк, установившая рекорд по подъёму на лестницу Торгашинского хребта, ответила на критику. Эксклюзивный комментарий она дала krsk.aif.ru.
Напомним, в конце июля Василина Блэк прошла 1683 ступени лестницы за 16 минут 45 секунд. На ногах у девушки были утяжелители. После этого некоторые пользователи социальных сетей усомнились в значимости достижения, заявив, что регулярно преодолевают этот маршрут меньшее время.
По её словам, результат официально зафиксировали по правилам коммерческой организации INTERRECORD при участии двух независимых свидетелей. Перед началом и после завершения испытания провели взвешивание, также специалисты зафиксировали время прохождения дистанции.
«Людей, которые пишут, что это не рекорд и они каждый день ходят по этой лестнице, я понимаю. Но есть разница между обычной прогулкой и официальным зачётным результатом, который фиксируется с соблюдением всех технических требований», — рассказала спортсменка.
Она добавила, что любой желающий мог попытаться установить подобный результат раньше.
«За всё время существования лестницы никто не мешал другим людям сделать то же самое. Если кто-то может пройти лучше, ему никто не запрещает выйти на лестницу и доказать это», — отметила рекордсменка.
К испытанию она готовилась два с половиной месяца. Во время подъёма спортсменке мешали жара и большое количество посетителей.
«Я могла выбрать утро, когда на лестнице почти никого нет и не так жарко. Но в день рекорда было много людей, которые создавали помехи. Это не оправдание, а условия, ставшие частью испытания», — пояснила она.
Спортсменка призналась, что только начинает заниматься Stair Climbing (упражнения, при которых упор делается на бег и ходьбу по лестнице), однако довольна достигнутым результатом.
«Хейт меня не смущает. Это была моя мечта, и она исполнилась. Я не стесняюсь своего результата и горжусь им», — подчеркнула она.
Осенью спортсменка планирует посетить 16 городов и подняться на 16 самых высоких лестниц.
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