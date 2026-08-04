«Нет некрасивых людей»: модельер Светлана Гнатуш — о правильной одежде, калининградском стиле и работе со звёздами

Настоящий модельер — всегда художник. Он умеет видеть красоту там, где обычные люди её не замечают, и может сделать красавца — или красавицу — из кого угодно. О современной моде, творчестве и тенденциях, которые раздражают, «Клопс» поговорил с художником-модельером Светланой Гнатуш.
Светлана училась в Таджикистане, работала главным художником Дома моделей в Душанбе. В 1991 году коллекция «Восток» принесла ей победу сразу в трёх номинациях на международном конкурсе в Алма-Ате. Один из нарядов тогда приобрела знаменитая французская певица Патрисия Каас.
В девяносто третьем Гнатуш переехала в Калининград. Она преподавала в художественном лицее, а через три года основала собственную школу — Театр моды Светланы Гнатуш. За её плечами — руководство экспериментальной лабораторией, 10 лет преподавания и бесчисленное количество созданных коллекций.
«Сейчас моду чаще воспринимают как повседневную одежду. А ведь у нас, модельеров, работа начинается с фантазии, — объясняет Гнатуш. — То, что ты видишь, что умеешь и о чём мечтаешь — всё вместе рождает коллекцию».
Как становятся модельерами.
Старт Светланы в профессии был нестандартным: не с шитья, а с живописи. Она начала с художественного училища имени Олимова. «Олимов был основоположником орнамента. Поэтому для меня создать красивую орнаментальную композицию или вышивку ничего не стоит, — признаётся художница. — А уже потом, после училища, я отучилась на модельера».
Важное уточнение: к тому моменту Светлана уже умела шить и кроить, а также хорошо представляла, как работает производство — у неё за плечами была двухгодичная школа при фабрике.
Серьёзная база определила подход Светланы Гнатуш к своему делу — не такой, как у многих европейских модельеров. Когда в калининградский колледж, где она работала, приезжали студенты из Любека, выяснилось, что им мастерство преподают иначе: «Сначала учат шить на швейной машинке, затем технология, конструирование… И только когда студент заканчивает эту школу, он допускается до [звания] художника-модельера».
Сама же Светлана убеждена: настоящий художник сразу должен видеть форму и пластику. «Мои пожелания молодым модельерам — больше, больше рисовать. Это помогает запомнить фигуру. Потом, когда к тебе заходит женщина, ты уже видишь все её изъяны. Нужно уметь и шить, и рисовать: иначе будешь как доктор, который знает либо таблетки, либо болезни».
Вышивки и орнаменты.
В своём творчестве Светлана Гнатуш часто вдохновляется историей. Например, три года назад её очень удивила выставка царской одежды в Кремле, где были представлены облачения Ивана Грозного и его приближённых.
«Мы все знаем русские костюмы с вышивками. На самом деле над ними специально работали художники — “чистили”. Что это значит? Когда девушка не умеет рисовать, но вышивает крестиком, то получается немножко неровно, грубо. И вот тогда первые исследователи собирали эти вышивки, они их прорисовывали более аккуратно, подбирали более яркие цвета. Это называется “чистить орнамент”, — объясняет модельер. — А в царских нарядах нет такой яркости, и мне понравилось, что узоры как бы оттеняют ткань и придают ей благородный вид».
Подобные детали, которые тяжело заметить невооружённым взглядом, и делают коллекции Светланы Гнатуш уникальными. Например, знания, почерпнутые в Кремле, помогли ей при создании коллекции «Златая Русь».
Мода и повседневность.
Светлана настаивает на строгой иерархии в мире моды. «Когда художник-модельер работает, он сначала рисует эскизы. Такая мода включает в себя и живопись, и графику, и скульптуру. Это не продают людям, это вещи не вещи для носки, а идеи и фантазии художника, — рассказывает Гнатуш. — Но на показах это видит промышленный дизайнер. И он может взять оттуда одну, две, три идеи — и внедрить в повседневную одежду».
Главная проблема современной моды, по мнению художницы — в том, что таких модельеров осталось мало. «Нас по-другому учили. Сейчас учат сразу создавать промышленный дизайн. Стало меньше искусства», — сожалеет она.
Однако искусство ценится: среди клиентов Светланы была не только Патрисия Каас, но и, например, певица Ирина Понаровская. «Она приехала сюда, увидела мою кожаную коллекцию и спросила, можно ли встретиться. Купила четыре костюма — всё, что ей подошло», — вспоминает модельер.
Исполнительница народных песен Татьяна Шаврина даже появлялась на телевидении в костюме от Светланы Гантуш. Она выступала в этом наряде в одном из рождественских шоу на Первом канале. Постоянной клиенткой калининградского модельера долго была певица Татьяна Овсиенко.
Свои коллекции Светлана создает вручную: «Никто так не сделает, как вижу это я. И потом, доставляет огромное наслаждение сидеть и это всё постепенно, медленно создавать», — объясняет она.
Очень важную роль играет материал. Так, для древнерусских нарядов художница использовала натуральный шёлк из Узбекистана, сотканный на небольших домашних фабриках. «Когда я его покупала, мне даже насыпали в руку эти коконы», — вспоминает Светлана.
Она признается, найти подходящие материалы в Калининграде сложно: «Я вот в Беларуси покупала саржу. У нас нет своего материала такого. Нет ниток шёлковых, которыми я вышивала. Всё надо заказывать, а это очень-очень дорого».
Мастера прошлого.
Особый жанр в работе Светланы — реконструкция моделей, созданных легендарными художниками прошлого. Здесь модельер не придумывает с нуля, а восстанавливает костюмы, которые по разным причинам были утрачены.
«Это очень большой труд, потому что всё утеряно. Надо по маленькой картинке восстановить, например, вышивку. Над вышивкой на платье Веры Мухиной я работала полгода, — вспоминает Гнатуш. — Или ещё есть очень интересное платье, его создавала великая Надежда Ламанова для актрисы Алисы Коонен. Но этого платья больше нет, и вышивок этих нет. Тоже понадобилось полгода труда, чтобы вернуть народу эту историю».
Художница отмечает: мало кто из современных модельеров готов тратить столько времени на реконструкции. Между тем, даже Светлану, человека с огромным опытом, такие работы могут чему-то научить.
«Был журнал мод в 1924 году, и художница Ольга Анисимова нарисовала обложку. Она мне так понравилась, что я решила эти платья создать. А их нет и не было. Получилось грандиозно: эта простота и лаконичность конструктивизма… Когда делаешь реконструкцию, ты у них учишься. И я поняла, что я, как студент, учусь у этих реконструкций и создаю что-то новое».
Сейчас у Светланы в планах — восстановить ещё несколько костюмов, которые были разработаны в советских Домах моделей.
Художник в театре.
Придумать модели для театра — совсем иная сфера, но и здесь у Светланы есть опыт. В её костюмах ходили персонажи Андерсена, Чехова, Гофмана и Родари.
Модельер уверяет: театр не ограничивает фантазию художника. «Единственное: надо отталкиваться от самой пьесы, прочитать её, послушать музыку, посмотреть движения актёров, особенно балет, — перечисляет она. — Обязательно надо присутствовать на репетициях».
Разумеется, даже у лучших мастеров работа никогда не обходится без курьёзов. Так, во время подготовки к «Гофманиане» режиссёр неверно оценил цветовое решение: в последней сцене актёры вышли в разных костюмах, и получилось слишком пёстро. Решение нашлось — одежда героев стала белой.
Мода в России.
Модельер подчёркивает: главное в её работе — фантазировать, и именно этому она учила студентов. «Фантазия — это основа композиции. Если человек этому научится, он будет создавать очень красивую одежду по форме человеческой фигуры», — уверена художница.
По наблюдениям Светланы, студентов, которым это дано, не так уж много. «У меня было четыре группы, которые я выпустила здесь, в Калининграде. Это где-то по 20 человек в каждой. Но талантливых, которые могут создавать что-то уникальное, обычно один-два», — резюмирует она.
Куда уходят выпускники? Некоторым удалось даже открыть собственные ателье. «Просто надо работать, пробовать и искать себя, — советует Светлана Гнатуш. — Но, конечно, сейчас это тяжело — особенно здесь, в Калининграде».
Сложность, по мнению художницы, в том, что России не достаёт лёгкой промышленности. «Почему у нас лёгкая промышленность провалилась? Да потому что оборудование надо чаще менять, — утверждает модельер. — В Китае, например, постоянно идёт обновление. Они приглашают лучших наших студентов, потому что у нас работать негде».
Поэтому, считает модельер, многие обеспеченные люди предпочитают покупать одежду за рубежом. Она вспоминает: «Буквально год назад я была в Венгрии и зашла там в бутик просмотреть коллекции. И я была поражена, что они (китайцы — ред.) поставляют нам, а что — в Венгрию. Совершенно другие коллекции, другого качества, другого уровня. Ну и цены там тоже немножко выше, чем у нас».
Конечно, и в России есть молодые дизайнеры, которые выпускают одежду достойного качества. Но их немного, и качеству тоже есть куда стремиться.
Калининградский стиль.
Калининградцы, считает Светлана, в среднем одеваются более стильно, чем жители других регионов России. «Сейчас приезжают туристы, и я сразу вижу, кто наш, а кто не наш. Здесь всё-таки культура немножко выше — наверное, потому что ближе Европа, и мы больше ездили, больше видели».
Однако сейчас, сетует Светлана, эта тенденция постепенно уходит. «Я просто скажу свои впечатления. Недавно я побывала на концерте, и обратила внимание, как одеты люди. Мне не очень понравилось: всё серо, убого, — поделилась модельер. — Раньше, если женщина шла в театр, то она, конечно, не надевала драные джинсы. Понятно, что это туристы: много платьев с собой не возьмёшь, а хочется в театр. Но выглядит удручающе».
Современная мода, считает художница — это уже про комфорт, а не про красоту. Однако это не значит, что женщина больше не может выглядеть элегантно — красивую одежду можно, например, заказать в ателье.
"Мне так жалко бывает невест, которых наряжают в платья-самовары, — признаётся Гнатуш. — Если девочка молодая, такое платье её просто убивает. Здесь, конечно, всегда надо обращаться к профессионалам. Не обязательно это будет наряд за какие-то миллионы. Его можно пошить не так дорого, но сделать по фигурке, подчеркнуть красоту невесты.
Нет некрасивых людей, есть просто неправильно подобранный образ".
Девочек, считает модельер, надо учить одеваться и ухаживать за собой. Раньше нужные знания можно было получить на уроках домоводства, а теперь — только найти самостоятельно.
Планы и советы.
Мечта Светланы — создать музей или постоянную выставку, где будут представлены её работы. «У меня где-то около ста моделей хранится. Я всё мечтаю создать какой-то… не музей моды, но просто выставить всё это для молодёжи. С описанием, с рассказами об истории создания и так далее. И для туристов это может быть очень интересно».
Однако Светлана подчёркивает: выставки и признание заслуг не должны становиться главной целью в работе художника.
«Я жутко не люблю, когда модельеры выходят с поклонами, хвастаются… Раньше не было такого, и даже никто имён их не знал, — вспоминает Светлана. — А сейчас создаст молодой дизайнер небольшую капсульную коллекцию, и ведёт себя прямо как гамбургский петух, честное слово. Работать надо, одевать людей! Это такая же профессия, как врач, как учитель и так далее».
Художница вспоминает: в Домах моделей раньше были цеха, где шили красивую одежду, и небольшие магазинчики, в которых её продавали. Сейчас Светлана бы с радостью вернулась на такое производство — чтобы видеть, как её работы становятся частью городской жизни.
Пока спонсора, который захочет профинансировать такой проект, нет — но кто знает, не появится ли он уже в ближайшее время.
Всероссийское движение «Красивый выход» продвигает идею, что посещать театры, музеи и выставки нужно в вечерних нарядах. «Клопс» спросил сторонниц движения о том, зачем это нужно и как к элегантным дамам относятся окружающие.