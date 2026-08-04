«Нет некрасивых людей»: модельер Светлана Гнатуш — о правильной одежде, калининградском стиле и работе со звёздами

«Мы все знаем русские костюмы с вышивками. На самом деле над ними специально работали художники — “чистили”. Что это значит? Когда девушка не умеет рисовать, но вышивает крестиком, то получается немножко неровно, грубо. И вот тогда первые исследователи собирали эти вышивки, они их прорисовывали более аккуратно, подбирали более яркие цвета. Это называется “чистить орнамент”, — объясняет модельер. — А в царских нарядах нет такой яркости, и мне понравилось, что узоры как бы оттеняют ткань и придают ей благородный вид».