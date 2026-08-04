Свердловчане стали чаще судиться с чиновниками

Всего за полгода федеральными судами и мировыми судьями региона было рассмотрено почти 67 тысяч административных дел. По категориям дел, не касающимся споров с государством, нагрузка снизилась. Так, дел об административном надзоре стало меньше на 6%, о признании информации запрещенной — на 35%, а налоговых споров — на 77%.