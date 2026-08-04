Во Дворце правосудия подвели итоги работы свердловских судов за первое полугодие 2026 года. Судьи отмечают, что свердловчане стали чаще судиться с чиновниками. Зачастую люди обжалуют действия или бездействие органов власти.
— Таких дел насчитали 2 609, и это на 11,8% больше, чем год назад. Именно эта категория сейчас занимает ведущее место — 72% от всех административных споров. В основном уральцы судятся с судебными приставами, местными администрациями и военными структурами, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Всего за полгода федеральными судами и мировыми судьями региона было рассмотрено почти 67 тысяч административных дел. По категориям дел, не касающимся споров с государством, нагрузка снизилась. Так, дел об административном надзоре стало меньше на 6%, о признании информации запрещенной — на 35%, а налоговых споров — на 77%.
Чаще всего свердловчане нарушали ПДД, общественный порядок и совершали правонарушения в сфере миграционного законодательства.