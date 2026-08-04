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«Парма» подписала 28-летнего американского защитника

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о заключении однолетнего соглашения с 28-летним американским защитником Брайаном Фоббсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Коммерсантъ

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о заключении однолетнего соглашения с 28-летним американским защитником Брайаном Фоббсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В школьные и студенческие годы Фоббс играл за колледж Дженеси, а после — за команду первого дивизиона NCAA «Тайгерс» из Таусонского университета. Профессиональную карьеру он начал в Финляндии в команде «Вилпас Викингз». После этого он играл за бельгийский «Кенгуру Мехелен», где стал MVP (самым ценным игроком) национальной лиги в 2023 году. Затем американский баскетболист выступал за итальянский «Динамо Сассари», а также за немецкие команды «Телеком Баскетс» и «Ольденбург».

В прошедшем сезоне в составе «Ольденбурга» американский баскетболист в среднем набирал 14,6 очка, делал 3,9 подбора и отдавал 2,9 передачи в 34 матчах в немецкой Бундеслиге.