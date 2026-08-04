В Нестеровский район прибудет «Поезд здоровья»

В Нестеровский район едет «Поезд здоровья», врачи будут принимать в мобильных медицинских комплексах с 10 по 15 августа. Как сообщает министерства здравоохранения Калининградской области, местные жители смогут бесплатно пройти обследования рядом с домом. Список поселков, куда приедут специалисты.