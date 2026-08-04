Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородское УФАС заинтересовалось ценами на бензин на нескольких АЗС

Признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях IRBIS и «ОПТИ».

Источник: Нижегородская правда

Нижегородское УФАС выдало предупреждения нескольким операторам АЗС из-за изменения розничных цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях ООО «ВНП», которое управляет заправками под брендом IRBIS, а также компаний «Техноазс» и «Техноторг», работающих под брендом «ОПТИ».

По мнению специалистов УФАС, изменение стоимости топлива на этих АЗС может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен.

Аналогичные меры территориальные управления службы приняли в Алтайском и Красноярском краях, Брянской, Оренбургской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше