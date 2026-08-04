Нижегородское УФАС заинтересовалось ценами на бензин на нескольких АЗС

Нижегородское УФАС выдало предупреждения нескольким операторам АЗС из-за изменения розничных цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях ООО «ВНП», которое управляет заправками под брендом IRBIS, а также компаний «Техноазс» и «Техноторг», работающих под брендом «ОПТИ».
По мнению специалистов УФАС, изменение стоимости топлива на этих АЗС может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен.
Аналогичные меры территориальные управления службы приняли в Алтайском и Красноярском краях, Брянской, Оренбургской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Нижегородской области.