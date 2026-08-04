Красноярский край начал отмечать 100-летие Андрея Поздеева

В Красноярском крае отмечают 100-летие со дня рождения великого сибирского художника Андрея Поздеева. В библиотеках региона проходят мастер-классы, лекции, викторины и квизы. Минусинск принял детскую тематическую краевую творческую школу. Праздничные мероприятия запланированы в разных населенных пунктах края: в Дудинке, Минусинске, Иланско-Нижнеингашском округе. Главные события пройдут в Красноярске. 22 и 23 августа в Каменке второй «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» соберет представителей современного искусства. В музеях краевого центра развернутся разноплановые выставки: «Поздеев. Начала» (Художественный музей имени Сурикова), «Окно, открытое Поздеевым» (галерея «В центре Мира»); «Оттиск» (Дом искусств) и др. Книжные экспозиции развернутся в Культурно-историческом центре «Успенский», Государственной универсальной научной библиотеке и Литературном музее имени В. П. Астафьева. Центр культурных инициатив покажет музыкально-пластический спектакль «Поздеев. Завет». Также юбилейные мероприятия пройдут в краевой филармонии, в детской школе искусств № 8, в училище имени В. И. Сурикова и других. 0+