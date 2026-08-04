Новое оборудование смонтировали на трамвайной линии в Волгограде

Помимо этого, продолжаются работы по замене трамвайного полотна. Так, вдоль ул. 51-й Гвардейской на участке от ул. Космонавтов до ул. Исторической производится монтаж рельсошпальной решетки и установка опор для устройства новой контактной сети. В границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также напротив Академии МВД рабочие выполнено основание из геотекстиля, песка и щебня под устройство нового трамвайного пути.