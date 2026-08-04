В Волжском попала на видео эффектная блондинка, ограбившая алкомаркет

Судя по опубликованным кадрам, волжанка в розовом попыталась скрасить себе вечер несколькими бутылками алкоголя. Женщина заранее приготовила плотный чёрный пакет, куда и ловко погрузила сначала одну бутылку, а затем, немного отойдя и оценив свои силы, ещё и вторую. Пропажу вскоре заметили сотрудники магазина и сообщили правоохранителям.