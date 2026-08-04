Большая грудь — меньше сопротивления: перед женским «Тур де Франс» команды попросили проверять лифчики соперниц

Правила Международного союза велосипедистов запрещают искусственно менять форму тела с помощью пенопласта, подкладок, ленты или пластика. За нарушение предусмотрены исключение из результатов и штраф от 200 до 1 000 швейцарских франков, однако собеседники издания считают, что этот пункт почти не контролируют. Команды предлагают проверять спортсменок сразу после финиша в закрытой палатке, чтобы убедиться, что под майкой и бельём нет посторонних предметов.