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Большая грудь — меньше сопротивления: перед женским «Тур де Франс» команды попросили проверять лифчики соперниц

Подкладки под формой могут дать спортсменке решающие секунды на дистанции.

Источник: Клопс.ru

В преддверии индивидуальной гонки женского «Тур де Франс» несколько велокоманд заподозрили соперниц в искусственном увеличении груди ради улучшения аэродинамики. Об этом пишет издание WielerFlits.

Представители команд обратили внимание, что у некоторых велосипедисток во время таких заездов бюст выглядит заметно больше, чем на обычных шоссейных этапах. Предполагается, что спортсменки используют вставки, которые работают как обтекатель и помогают снизить сопротивление воздуха.

Профессор аэродинамики Берт Блокен, изучив фотографии с нескольких соревнований, счёл такие изменения недопустимыми. По результатам его исследований, накладка подходящей формы способна снизить сопротивление на 3,6% и сэкономить не менее 0,78 секунды на каждом километре, что на дистанции 20−30 км может существенно повлиять на итог.

Правила Международного союза велосипедистов запрещают искусственно менять форму тела с помощью пенопласта, подкладок, ленты или пластика. За нарушение предусмотрены исключение из результатов и штраф от 200 до 1 000 швейцарских франков, однако собеседники издания считают, что этот пункт почти не контролируют. Команды предлагают проверять спортсменок сразу после финиша в закрытой палатке, чтобы убедиться, что под майкой и бельём нет посторонних предметов.

Депутаты Госдумы предложили штрафовать киберспортсменов за использование запрещённых программ. По оценкам экспертов, правила нарушают около 80% игроков, что подрывает доверие к индустрии.

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