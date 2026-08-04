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В деревне Маринки Калужской области завершили этап благоустройства сквера

На общественной территории установили круглые и садовые качели, шахматные столы и радиусные лавки.

Второй этап благоустройства сквера завершился в деревне Маринки в Калужской области. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Сквер расположен на улице Весенней. Решение о благоустройстве этой территории приняли местные жители в ходе Всероссийского голосования.

Во время второго этапа работ в сквере установили садовые и круглые качели с декоративной подсветкой, а также радиусные лавки. Для любителей интеллектуального досуга там смонтировали шахматные столы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.