В деревне Маринки Калужской области завершили этап благоустройства сквера

Второй этап благоустройства сквера завершился в деревне Маринки в Калужской области. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Сквер расположен на улице Весенней. Решение о благоустройстве этой территории приняли местные жители в ходе Всероссийского голосования.
Во время второго этапа работ в сквере установили садовые и круглые качели с декоративной подсветкой, а также радиусные лавки. Для любителей интеллектуального досуга там смонтировали шахматные столы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.