С начала года 1445 жителей Карелии получили знаки отличия ГТО

Обладателями знаков отличия ГТО с начала 2026 года стали 1445 жителей Карелии. Популяризировать здоровый образ жизни помогает госпрограмма «Спорт России», сообщили в администрации главы республики.
В этом году уже 3477 жителей региона прошли тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 1233 человека выполнили нормативы на золотые знаки отличия, 155 — на серебряные, 57 — на бронзовые.
Отметим, что на территории Карелии работают 20 центров тестирования ГТО. Попробовать свои силы в сдаче нормативов можно в любом муниципальном образовании республики. Более подробная информация об адресах центров и контактах для связи доступна по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.