С начала года в ДТП под Калининградом погибли 53 человека, ранены 599

Прокуратура Калининградской области призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения. С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 519 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 53 человека и 599 получили травмы. За прошедшую неделю произошло 19 ДТП, в которых погибли 4 человека, пострадал 21. За этот же период задержаны 32…