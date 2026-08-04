С начала года в ДТП под Калининградом погибли 53 человека, ранены 599

Прокуратура Калининградской области призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения. С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 519 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 53 человека и 599 получили травмы.
За прошедшую неделю произошло 19 ДТП, в которых погибли 4 человека, пострадал 21. За этот же период задержаны 32 водителя в состоянии опьянения, за повторное нетрезвое вождение возбуждено 1 уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, изъят 1 автомобиль.
Наибольшее количество аварий за неделю зарегистрировано в Калининграде — 9 ДТП, 1 погибший и 12 пострадавших. ДТП со смертельным исходом также произошли в Черняховске, Полесском и Багратионовском районах. Кроме того, аварии с пострадавшими зафиксированы в Гвардейском, Зеленоградском, Гурьевском районах, городах Светлогорске и Балтийске.
Прокуратура напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и необходимости строгого соблюдения скоростного режима.