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Два сборника по развитию инклюзии выпустили в Выксе

Пособия будут полезны сотрудникам учреждений культуры, общественным организациям и активистам.

Благотворительный фонд «ОМК-Участие» выпустил два методических сборника по развитию инклюзии в учреждениях культуры малых городов. Пособия подготовили в рамках проекта Ресурсного центра по социокультурной инклюзии в Выксе при поддержке Фонда президентских грантов.

Первый сборник «Инклюзия в культурных институциях малых городов» основан на опыте специалистов фонда и Музея Выксы. В него вошли рекомендации по созданию доступной музейной среды, внедрению инклюзивных практик и взаимодействию с посетителями с инвалидностью.

Второе издание объединило материалы Всероссийской конференции, которая прошла в Выксе в апреле. Эксперты рассказали об адаптации выставок и мероприятий, подготовке сотрудников и волонтеров, архитектурной и цифровой доступности, тифлокомментировании, социальных историях и текстах в формате «Простыми словами».

В сборниках также представлены практические примеры из разных регионов России и чек-листы, которые учреждения культуры могут использовать при организации инклюзивных мероприятий и адаптации своих пространств.

По словам руководителя проектов фонда Ирины Скобелевой, пособия будут полезны сотрудникам учреждений культуры, общественным организациям и активистам, которые занимаются созданием доступной среды.

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