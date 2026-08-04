Два сборника по развитию инклюзии выпустили в Выксе

Первый сборник «Инклюзия в культурных институциях малых городов» основан на опыте специалистов фонда и Музея Выксы. В него вошли рекомендации по созданию доступной музейной среды, внедрению инклюзивных практик и взаимодействию с посетителями с инвалидностью.