Еще два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 4 августа

4 августа в аэропорту Нижнего Новгорода зафиксировали задержку ещё двух авиарейсов. Данные об этом размещены на онлайн‑табло воздушной гавани.
Ситуация развивается на фоне ранее введённого временного ограничения работы аэропорта из‑за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
В частности, скорректировано расписание вылетов авиакомпании «Россия». Рейс в Москву, запланированный на 9:40, перенесли на четыре часа — теперь отправление ожидается в 13:40. Также с опозданием на 3,5 часа вылетит самолёт в Сочи: вместо 14:55 он отправится в 18:25.
Пассажирам рекомендуется отслеживать статус своих рейсов через официальные каналы аэропорта и авиакомпании, поскольку возможны дальнейшие корректировки расписания.
Ранее авиарейс до Екатеринбурга задержали в Нижнем Новгороде 4 августа.