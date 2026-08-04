Еще два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 4 августа

В частности, скорректировано расписание вылетов авиакомпании «Россия». Рейс в Москву, запланированный на 9:40, перенесли на четыре часа — теперь отправление ожидается в 13:40. Также с опозданием на 3,5 часа вылетит самолёт в Сочи: вместо 14:55 он отправится в 18:25.