В России создали способные имитировать структуру настоящей кости эндопротезы

«Мы хотели, чтобы имплантат перестал быть просто инертной опорой и стал активной средой, которая сама направляет регенерацию. Управляя геометрией ячейки, мы фактически программируем материал: задаем ему нужную жесткость под конкретные свойства кости, а также создаем внутри пор условия для роста новой ткани. Свойства будущего имплантата закладываются на этапе цифрового проектирования», — пояснил ведущий инженер ПИШ СПбПУ Михаил Жмайло.