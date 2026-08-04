В селе Мощеном Белгородской области очистили пруд

Пруд в селе Мощеном на территории Белгородской области был расчищен, сообщили в администрации Яковлевского муниципального округа. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Из водоема было извлечено 3326 кубометров жесткой растительности и 139 крупногабаритных предметов. Общественная приемка выполненных работ уже прошла. В ней приняли участие местные жители, представители администрации округа и специалисты «Белводхоза».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.