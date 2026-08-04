Свыше 90 тысяч человек занято на потребительском рынке Тамбовской области

Более 90 тысяч человек трудоустроено в сфере потребительского рынка на территории Тамбовской области. Обеспечение продовольственной безопасности и развитие малого бизнеса являются одними из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Потребительский рынок занимает третье место в формировании валового регионального продукта. В этой сфере трудится каждый пятый работающий житель региона.
По итогам 2025 года значимых результатов удалось добиться по всем основным направлениям торговли. В частности, оборот розничной торговли в Тамбовской области составил 318,9 млрд рублей, при этом темп роста в действующих ценах достиг 109,9% к уровню 2024-го. Параллельно с этим оборот оптовой торговли сложился на уровне 368,9 млрд рублей с темпом роста 102,1%.
«Особого внимания заслуживает тот факт, что Тамбовская область сохраняет лидирующие позиции по развитию ярмарочной и рыночной торговли среди всех регионов Центрального федерального округа. По общему количеству ярмарок и числу торговых мест на них регион занимает первое место, а по количеству действующих рынков уверенно входит в пятерку лучших», — отметили в правительстве региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.