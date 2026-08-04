Свыше 90 тысяч человек занято на потребительском рынке Тамбовской области

По итогам 2025 года значимых результатов удалось добиться по всем основным направлениям торговли. В частности, оборот розничной торговли в Тамбовской области составил 318,9 млрд рублей, при этом темп роста в действующих ценах достиг 109,9% к уровню 2024-го. Параллельно с этим оборот оптовой торговли сложился на уровне 368,9 млрд рублей с темпом роста 102,1%.