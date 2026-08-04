Воронежские власти сообщили о смягчении ограничений на АЗС

При этом отмечается, что ряд компаний сохраняет запрет на реализацию бензина в потребительскую тару. По данным на утро 4 августа, бензин марки АИ-92 присутствует на 72% заправок региона, АИ-95 — почти на 69%, дизельное топливо — более чем на 84% АЗС.