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Воронежские власти сообщили о смягчении ограничений на АЗС

Почти все крупные сетевые операторы смягчили ограничения на отпуск топлива жителям Воронежской области. Лимит на разовую заправку транспортного средства в Воронеже повышен до 40−50 литров. Также отменены внеплановые технологические перерывы. Об этом сообщили в региональном правительстве, назвав ситуацию с обеспечением топливом «контролируемой».

Источник: Коммерсантъ

Почти все крупные сетевые операторы смягчили ограничения на отпуск топлива жителям Воронежской области. Лимит на разовую заправку транспортного средства в Воронеже повышен до 40−50 литров. Также отменены внеплановые технологические перерывы. Об этом сообщили в региональном правительстве, назвав ситуацию с обеспечением топливом «контролируемой».

При этом отмечается, что ряд компаний сохраняет запрет на реализацию бензина в потребительскую тару. По данным на утро 4 августа, бензин марки АИ-92 присутствует на 72% заправок региона, АИ-95 — почти на 69%, дизельное топливо — более чем на 84% АЗС.

По словам властей, ограничения при реализации топлива носят превентивный характер и могут оперативно корректироваться в зависимости от объемов поставок.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам мониторинга с 20 по 27 июля в Воронежской области зафиксировано снижение розничных цен на все виды топлива. Наиболее заметно подешевел бензин марки АИ-92 — почти на 4%, до 80,28 ₽ за литр против 87,12 ₽ неделей ранее.

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