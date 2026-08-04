В Красноярском крае учительница с помощью прокуратуры добилась досрочной пенсии

Учительница много лет преподавала в одном из учебных заведений Канского района и планировала оформит досрочную пенсию. Но ей отказали — в пенсионном фонде ей заявили, что ей не хватает стажа. Оказалось, что в него не защитаны более 5 месяцев учебных отпусков, которые женщина брала для повышения квалификации.