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В Красноярском крае учительница с помощью прокуратуры добилась досрочной пенсии

Суд обязал включить жительнице Канского района учебные отпуска в педагогический стаж и назначить ей досрочную пенсию. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В Красноярском крае учительница через суд смогла оформить досрочную пенсию, рассказали в прокуратуре.

Учительница много лет преподавала в одном из учебных заведений Канского района и планировала оформит досрочную пенсию. Но ей отказали — в пенсионном фонде ей заявили, что ей не хватает стажа. Оказалось, что в него не защитаны более 5 месяцев учебных отпусков, которые женщина брала для повышения квалификации.

«Учебные отпуска это не прогулы и не отгулы за свой счет, а обязательная часть профессионального развития педагога», — подчеркнули в прокуратуре.

После проверки надзорное ведомство потребовало устранить нарушение, но пенсионный орган не стал пересматривать решение. Тогда прокурор обратился в суд.

Суд встал на сторону учительницы и включил спорные периоды в педагогический стаж. Досрочную пенсию ей назначили с даты первого обращения, поэтому теперь пенсионному фонду придется провести перерасчет.