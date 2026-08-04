В Красноярском крае учительница с помощью прокуратуры добилась досрочной пенсии

В Красноярском крае учительница через суд смогла оформить досрочную пенсию, рассказали в прокуратуре.
Учительница много лет преподавала в одном из учебных заведений Канского района и планировала оформит досрочную пенсию. Но ей отказали — в пенсионном фонде ей заявили, что ей не хватает стажа. Оказалось, что в него не защитаны более 5 месяцев учебных отпусков, которые женщина брала для повышения квалификации.
«Учебные отпуска это не прогулы и не отгулы за свой счет, а обязательная часть профессионального развития педагога», — подчеркнули в прокуратуре.
После проверки надзорное ведомство потребовало устранить нарушение, но пенсионный орган не стал пересматривать решение. Тогда прокурор обратился в суд.
Суд встал на сторону учительницы и включил спорные периоды в педагогический стаж. Досрочную пенсию ей назначили с даты первого обращения, поэтому теперь пенсионному фонду придется провести перерасчет.