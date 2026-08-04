В Пермском зоопарке рассказали о животных-долгожителях

Подробности о жизни животных-долгожителей рассказали сайту perm.aif.ru в Пермском зоопарке.
Пермский зоопарк известен своими подопечными, которые живут в разы больше, чем в дикой природе. Сотрудники признаются, что весь секрет в грамотном уходе.
«В зоопарке всю жизнь она получает сбалансированное питание, ветеринарный уход, любящих и внимательных зоологов и киперов», — рассказали в пресс-службе зоопарка сайту perm.aif.ru.
Рекордсменами среди живущих являются серые журавли Катя и Крош. В зоопарк они попали в возрасте 10 лет, с тех пор птицы вместе. В природе журавли живут 20−25 лет. Кате же 46, а Крошу — 47.
Ещё одна престарелая подопечная — степной орёл Степанида, ей уже 44 года. Птица появилась в зоопарке в 1983 году, будучи птенцом.
«Для своих лет Степанида выглядит очень хорошо. Сейчас она проживает в вольере с белоголовыми сипами», — поделились сотрудники.
Кроме того, в Пермском зоопарке живут 32-летние медведицы Маша Чёрная и Маша Бурая. Их принесли в зоопарк медвежатами. Раньше Маши дружили, но с возрастом их отношения испортились. Теперь медведицы даже вида друг друга не переносят.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском зоопарке скончался медведь-долгожитель Тоша. Животное прожило 33 года. Его любили за спокойный нрав.