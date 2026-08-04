В Пермском зоопарке рассказали о животных-долгожителях

Кроме того, в Пермском зоопарке живут 32-летние медведицы Маша Чёрная и Маша Бурая. Их принесли в зоопарк медвежатами. Раньше Маши дружили, но с возрастом их отношения испортились. Теперь медведицы даже вида друг друга не переносят.