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В Красноярском крае ужесточили правила для предприятий в периоды НМУ

Контроль за выбросами усиливается, сроки отчётности становятся жёстче.

В Красноярском крае утверждён новый порядок действий предприятий в периоды неблагоприятных метеоусловий. Документ вступил в силу с 1 марта 2026 года в соответствии с новыми федеральными требованиями.

Как сообщили в региональном Минэкологии, контроль за выбросами усиливается, сроки отчётности становятся жёстче.

«Новый порядок чётко регламентирует, как предприятия должны действовать в периоды НМУ. Мы усиливаем контроль, сокращаем время реагирования и делаем систему более прозрачной. Это позволит оперативнее снижать выбросы в периоды безветрия и улучшать качество воздуха в городах края», — отметила первый заместитель министра экологии Юлия Гуменюк.

После получения прогноза НМУ предприятия обязаны немедленно приступить к снижению выбросов. Отчётность о выполненных мероприятиях направляется до 10-го числа следующего месяца. Нарушения будут передавать в прокуратуру.

Ранее мы сообщали, что режим НМУ объявили в Красноярском крае из-за жары и безветрия.