В Красноярском крае ужесточили правила для предприятий в периоды НМУ

«Новый порядок чётко регламентирует, как предприятия должны действовать в периоды НМУ. Мы усиливаем контроль, сокращаем время реагирования и делаем систему более прозрачной. Это позволит оперативнее снижать выбросы в периоды безветрия и улучшать качество воздуха в городах края», — отметила первый заместитель министра экологии Юлия Гуменюк.