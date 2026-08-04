Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель из Воронежа без лицензии проводил прогулки на трамвайчике по водохранилищу

Транспортная прокуратура выявила незаконную организацию платных услуг.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об эксплуатации внутреннего водного транспорта и выявила нарушение. Об итогах в надзорном ведомстве рассказали 4 августа.

Так, предприниматель организовал платные прогулки на речном трамвайчике по акватории Воронежского водохранилища. При этом у него не было необходимой лицензии на осуществление такой деятельности.

В отношении бизнесмена прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). По решению мирового судьи предпринимателю назначено предупреждение. На данный момент постановление в законную силу не вступило.

После вмешательства прокуратуры нарушение было устранено — предприниматель оформил и получил требуемую лицензию.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше